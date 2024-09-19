読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？ちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。いま、編集部注目の作家問題は…今回の出題漢字は「稚児しい」です。「複雑な」「扱いにくい」という意味で使う言葉です。ヒント：「稚児（ちご）」（赤ちゃん、赤ん坊）を、関西地方などでは「〇〇こ」と言い