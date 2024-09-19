2024年8月29日、スクウェア・エニックスの新作『聖剣伝説 ヴィジョンズ オブ マナ』（以下、『聖剣V』）が発売された。【画像】2024年8月に発売された「聖剣伝説」最新作のプレイ場面。開発は、中国の大手ゲーム開発・運営会社ネットイースの「桜花スタジオ」が担当している『聖剣伝説 ヴィジョンズ オブ マナ』画像はSteamより「聖剣伝説」は1991年にゲームボーイで『聖剣伝説〜ファイナルファンタジー外伝〜』が登場し、1993年