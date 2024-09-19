今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、２０日夕に予定される植田和男日銀総裁の記者会見を見極めたいとして上値の重い展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４１円５０銭～１４３円３０銭。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で、「適切であれば、利下げを早めたり遅らせたり、一時停止したりできる」などと述べたことから今後の利下げが緩