福祉の現場で長年活躍している社会福祉優良従事者の表彰式が、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「自分ができる精いっぱいのことを」福祉の現場で長年活躍している社会福祉優良従事者の表彰式【岡山】 山陽新聞社会事業団が岡山県内の老人ホームや社会福祉協議会などの第一線で活躍する優良従事者を表彰しようと開いているものです。 式で松田正己理事長が、「それぞれの職場で、今後も後進の育成にあたっていた