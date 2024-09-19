ブランド品の買取などを行う「モノ・ループ」の社長と役員の男が、元従業員の男性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。 【写真を見る】「モノ・ループ」社長と役員の男を逮捕タイで当時従業員の男性に性的暴行をした疑い名古屋市の本社などを警察が捜索 逮捕されたのは、ブランド品の買取などを行う「モノ・ループ」の社長 眞中佑斗容疑者27歳と、役員の平野孝典容疑者45歳です。警察によりますと、2