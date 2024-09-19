中日ドラゴンズの立浪和義監督が9月18日の試合後に、今シーズン限りでの退任を表明しました。選手やファンからは、監督への感謝の言葉や惜しむ声が聞かれました。 ■勝つ野球目指すも…「結果がすべて」 退任表明は9月18日の阪神戦に敗れ、最下位に転落した10分後のことでした。＜立浪監督（9月18日）＞「結果がすべての世界。監督が責任を取るのは当然」 “ミスタードラゴンズ”立浪監督は、