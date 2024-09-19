Xでのポストが話題になっているやす子芸人・やす子の、Xへの投稿が注目を集めている。《今までスマホずっとAndroidだったけどiPhoneデビューしてみよかな〜Huawei→Xiaomi→OPPOなんだよな〜皆さんiPhoneどうですか〜？》という9月17日夜の投稿だが、これが19日14時の時点で1400万回以上のインプレッションとなっているのだ。最近のやす子の投稿のインプ数はほぼ10〜50万程度というのを鑑みると、「異常な数字」といって