何かと忙しい朝、そして疲れて早く寝たい夜に、スキンケアは大切と思いながらもパパッと済ませられて、かつ美肌はしっかりと叶えたいというのが本音。そこでこれまでのステップを重ねるスキンケアの常識を覆す、【DRUNK ELEPHANT（ドランク エレファント)】の混ぜるスキンケア”手のひらスムージー”がとても楽ちんなのです。&#127804;夏のお疲れ肌を復活させたい。今おすすめの【韓国発スキンケアコスメ】３選時短ケアの新常識！