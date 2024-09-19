日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月19日の日経225ミニ期近（2024年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8575枚だった。 ◯2024年10月限（特別清算日：10月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 18575( 18575) ソシエテジェネラル証券6237(6237) SBI証券 6908(305