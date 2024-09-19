ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番DH」で先発出場。49盗塁目をマークし、シーズン50盗塁へ王手をかけた。試合は8ー4でドジャースが勝利し、地区優勝へのマジックを「7」とした。 ■指揮官の最多記録に並ぶ 前人未踏の「50-50」（50本塁打・50盗塁）に向けて、48本塁打・48盗塁まで到達してこの日を迎えた大谷。第1打席で左前打を放って出塁す