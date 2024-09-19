■「自分と見つめ合う時間もあった。“自分じゃない自分”がひとつのテーマ」（北村匠海） 【動画】北村匠海『10 Magazine Japan』撮影風景＆インタビュー DISH//の北村匠海が、ロンドン発ラグジュアリー・グローバル・ファッション誌『10 Magazine』の日本版『10 Magazine Japan』のプレミアム版表紙に登場。『10 Magazine Japan』の公式instagramにて、撮影の様子を収めたビハインド動画が公開された