アメリカ・ツアーを終えたばかりの韓国人プロデューサー／DJのNight Tempoが、新作アルバム「Connection」を配信リリースした。2020年1月に発売したローファイ・アルバム「Concentration」の続編となる今作は、繋がりをテーマに80年代〜90年代の日本、そして韓国、台湾、香港といった東北アジアの情景を音で表現したインスト楽曲中心の作品となっている。アルバムには南野陽子、広末涼子、土岐麻子、竹内美宥、中園亜美といった彼