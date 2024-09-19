東京にいながらまるでヨーロッパに滞在しているような宿泊体験をエレガントで高級感漂う銀座の路地にある「ホテルモントレ ラ・スールギンザ」。東京メトロ・銀座一丁目駅から徒歩約1分、JR有楽町駅から徒歩6分と駅から近く、アクセスのよさも魅力的です。目印はレストランのおしゃれなテラス席や、エントランスとなる朱色のテント。都内にあるグループホテルのなかでは最も小規模な“プチホテル”で、落ち着いた外観からは隠れ家