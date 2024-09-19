18日、俳優の加藤夏希さんが自身のインスタグラムを更新し、4人の子どもたちとの写真を公開しました。【写真を見る】【加藤夏希】「気分は森の女神」4人の子供に囲まれたブドウ狩りショットも公開加藤さんは「キャンプ」と題し5枚の写真を投稿。そして、「気分は森の女神でした。気分は…。」と今年5月に生まれた第4子の次女を抱きながら自然に溶け込んでいるような写真を添え、「虫の声、鳥の声、風の音、遠くに聞こえた気がする