天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは栃木県の那須御用邸での静養を終え、19日夕方帰京されました。午後5時半ごろ、両陛下と愛子さまは皇居に到着し、集まった人たちに手を振られました。ご一家は12日、新幹線で那須を訪れ、集まった人たちと交流した後、那須御用邸に入られました。御用邸内で散策した際、天皇陛下は「少しずつ秋の訪れが感じられるこの那須の地に3人揃って今年も来ることができたことをうれしく思います」と話され、