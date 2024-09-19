【モデルプレス＝2024/09/19】8月19日にMYSTIC STORYから初のボーイズグループとしてデビューした7人組ボーイズグループ・ARrC（アーク）。デビューを記念したソロインタビュー連載Vol.6にはジウ（ZIWOO／17）が登場。【写真】新人ボーイズグループがイケメン揃い◆多国籍ボーイズグループ・ARrCとはARrCは、韓国の7人組ガールズグループ・Billlie（ビリー）が所属するMYSTIC STORYから初のボーイズグループとしてデビュー。チェ・