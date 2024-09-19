島根県の松江市と出雲市を結ぶ私鉄「一畑（いちばた）電車」が、終電後の夜間に本線の一部区間を走る「一畑電車こだわり体験運転」を始める。実際に営業運転で使われる本線での運転体験は全国初という。往復500メートルの走行で、参加費は10万円。記者は、9月上旬にあった報道関係者向けの体験運転に参加した。【写真特集】運転席から見える光景この日の最終電車が松江しんじ湖温泉駅（松江市）に到着するのは午後9時50分。