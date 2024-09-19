9月22日24時30分、23日24時25分よりカンテレ（関西ローカル）にて『セブンルール』の『セブンルール』スピンオフ特番『THE RULES』2夜連続放送。発売3ヵ月で1億本を突破、大手ビールメーカーの社運を賭けた新商品の仕掛け人、忙しい女性に支持される急成長スキンケアブランドの女性役員に密着する。【写真】MC・YOU、本谷有希子、長濱ねるのキュートな3ショットさまざまな分野でキャリアを輝かせている女性に密着し、その人が