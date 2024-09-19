自民党総裁選をめぐり、候補者である高市経済安保担当大臣側に“文書の郵送のルール違反があった”と指摘されている問題で、選挙管理委員会はきょう、高市氏に対し、追加の処分はおこなわないことを決めました。この問題は、自民党の選挙管理委員会が“党員らへの文書の郵送を告示前から禁止する”ことなどを決めた後、高市氏側が作成したリーフレットが自民党員らに届いていたものです。他の陣営や党員らから“ルール違反ではない