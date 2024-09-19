適度な量のカフェイン摂取は、心代謝性疾患の発症リスク低下と関連があるという/Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）適度な量のカフェイン摂取は、心代謝性多疾患併存（ＣＭ）の発症リスクの低下と関連があることが分かった。ジャーナル・オブ・クリニカル・エンドクリノロジー・アンド・メタボリズムに１７日に掲載された研究で明らかになった。適度な量は１日３杯程度のコーヒーまたは紅茶の