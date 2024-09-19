奈良・東大寺の「三面僧坊跡」で、12基の礎石と、3回にわたる火災の痕跡が見つかった。発掘調査した寺などの調査団が19日、発表した。最盛期には約1千人の僧が暮らしたとされる巨大な宿舎の跡で、平安時代末の平家による南都焼き打ちなど、記録に残る三度の焼失も裏付ける発見という。発掘調査で姿を現した東大寺・三面僧坊の礎石群=2024年9月19日、奈良市雑司町の東大寺、今井邦彦撮影大仏殿の北にあり、経典の講義などを行っ