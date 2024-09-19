清水寺参道の「産寧坂」近くにオープンした和スイーツのお店市バス停清水道から徒歩6分。清水寺と高台寺を結ぶ産寧坂の一角に2023年オープンした「鶴屋長生 産寧坂店」。鶴屋長生が作るこだわりの和スイーツをより幅広い世代の方に味わってほしいと立ち上げたお店です。淡いピンクを基調とした店内は、和菓子店とは思えないポップな雰囲気。1階は物販スペースやカジュアルなイートインスペースが用意されています。舞妓さんの後ろ