株式会社スパイク・チュンソフトは、Nintendo Switch／PS4／Steam向けサウンドノベル『かまいたちの夜×3（トリプル）』を、本日2024年9月19日に発売した。【写真】「かまいたちの夜」公式グッズが販売開始以下、リリースより引用。＜ゲーム概要＞生誕30周年を記念して、2006年にPlayStation 2版を発売した、シリーズ第3作目『かまいたちの夜×3（トリプル）』を、Nintendo Switch／PlayStation4／Steamで発売いたします。本作