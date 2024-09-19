いたずら好きで知られるジョージ・クルーニー。親友ブラッド・ピットになりすましてトム・クルーズに手紙を送り、『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア2』に出演するよう依頼したことを明かした。【写真】まるで映画のワンシーン？『ウルフズ』ジョージ・クルーニー＆ブラッド・ピットがベネチア国際映画祭イベントにボートで乗り付けるこの度ジョージがトーク番組『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演し、司会のジミーを