株式会社ハピネットは、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」より、Nintendo Switch／PS5用ソフト『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』を2025年1月28日に発売することを決定した。予約は、本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて開始。【写真】レストランに来るお客さんに様々な料理を提供しよう※以下、リリースより引用。■『キュイジ