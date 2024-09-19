SUPER★DRAGONが9月11日にメジャー2枚目となるシングル「Downforce」をリリースした。◆撮り下ろし写真ミクスチャーユニットらしい表題曲「Downforce」に、メンバー・田中洸希主演ドラマの主題歌でもある甘く可愛らしい「Sweets」、そして彼らのまっすぐな想いを伝えるメッセージソング「Younger Forevermore」という、三種三様の楽曲が収録された本作。SUPER★DRAGONが持つ多面的な魅力を味わえるものに仕上がっている。本作につ