元宮崎県知事の東国原英夫氏が、2024年9月19日にXを更新し、お笑いタレントの山田邦子さんがYouTube動画で「元カレ」を明かしたことについて、「言って良いの？（笑）」と驚きをあらわにした。ビートたけしさんからは「（そのまんま）東のほうがいいんじゃねえか？」山田さんは、18日公開のYouTubeチャンネル「たけし軍団TV」の動画に出演し、たけし軍団の松尾伴内さん、つまみ枝豆さん、ラッシャー板前さんとトークを繰り広げた。