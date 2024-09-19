介護職は理想と現実のギャップが大きく、勤務がなかなか続かない業界と言われている。その中で、利用者・家族双方の声に耳を傾けつつ、苦境を経ての職員の辞職はゼロという高齢者施設が、兵庫県明石市にある。経営者自身が経験から得た気付きを反映した取り組みや、同施設の実践する“利用者への寄り添い”を取材した。☆☆☆☆☆「コロナ禍では大変な状況が続きましたが、管理者が一人も辞めることなく協力し合い、ここまで来ら