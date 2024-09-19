中国南部・広東省の深圳で2024年9月18日、日本人学校に通う10歳の男子児童が登校中、刃物を持った男に襲われた。在中国日本国大使館は19日、男子児童が同日未明死去したと発表した。日本国内では衝撃をもって受け止められており、国会議員からも再発防止を求める発信が相次いでいる。広東省は北京に比べれば対日感情は良好だと考えられてきたが、10年ほど前から「日本国籍を持つだけで安全に暮らせる広東省、中国」ではなく