マノア・チョコレートとはおみやげに大人気のメイド・イン・ハワイのチョコレートショップ「マノア・チョコレート」。その工房が、カイルアにあるのをご存じでしょうか。2010年から始まった工房では、チョコレートの販売はもちろん、販売しているチョコレートをほぼ全種類試すことができるテイスティングツアーも開催しているんです。テイスティングツアーを体験ツアー＆チョコレート・テイスティングは事前にwebサイトから予約が