07年のフローラSを制したベッラレイアの最後の仔となるジュンアサヒソラ(牡2、美浦・高柳瑞樹厩舎)が、日曜中山3Rの2歳未勝利(芝1800m)で初勝利を狙う。 ジュンアサヒソラは父イスラボニータ、母ベッラレイア、母の父ナリタトップロードの血統。母は07年のフローラSの覇者。牝馬重賞戦線で長く活躍し、同年のオークスが2着、08年のエリザベス女王杯が3着だった。また、半姉のベッラレジー