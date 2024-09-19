◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人は１９日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。浅野翔吾外野手が１２試合ぶりに２番で起用された。坂本勇人内野手は「７番・三塁」でスタメン出場し、大城卓三捕手は「５番・捕手」で３試合ぶりにスタメン復帰した。先発マウンドは戸郷翔征投手。今季１１勝を挙げている若きエースの投球に期待がかかる。【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）