世界最大のアクションスポーツの国際大会、Ｘゲームが２０日から３日間、千葉・幕張メッセで開催される。１９日は会場で前日練習が行われた。最終日の２２日は秋分の日。千葉で３回目の開催となる今大会は、コース内に日本らしさがちりばめられた。コースデザインの責任者である米国人のブライアン・ハーパー氏は「日本の庭園をモチーフにしました。うまく再現できているかな」と笑顔で語った。季節が夏から秋に変わる秋分の日