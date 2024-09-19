 呼べば無償で駆けつけてくれる日本の「119」。世界的にも珍しい医療サービスだが、その出動1回あたりにかかるコストはいくらになるのだろうか？【後編を読む】【超激務】朝から深夜1時まで出ずっぱり救急隊の”いちばん長い日”意外と知らない「119」のリアルを描いた救急医療ドラマ！＜後編に続く＞〈「ようやく飯にありつけると思ったのに…」朝から深夜1時まで出ずっぱり帰署直前の救急隊に起きたこと〉へ続く（