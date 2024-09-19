講談社は１８日にマンガアプリ「マガジンポケット」（マガポケ）の海外版、「K MANGA」の日本国内でのサービスを開始した。 【写真】「ブルーロック」北米版、サッカーは「football」ではありません 「K MANGA」は、国内で最大規模のユーザー数を誇る「マガジンポケット」の海外版で、講談社初の海外向けマンガサービスとして２０２３年５月に公開。約５００タイトルが配信され、連載中