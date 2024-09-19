歴史と文化を受け継ぐ水の都中国江蘇省蘇州市空から見た蘇州博物館。（8月29日、ドローンから、南京＝新華社記者/李博）【新華社南京9月19日】中国江蘇省蘇州市の蘇州古城で最も高い報恩寺塔（北寺塔）からは、張り巡らされた水路に架かる複数の橋が見える。中国の都市が持つ歴史や文化を色濃く残しており、美しい庭園や伝統演劇の昆曲、地元に伝わる刺繡（ししゅう）「蘇繡」は早くから世界に知られてきた。経済