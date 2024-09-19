球界屈指のスターとなっても驕らず、日々鍛錬を重ねる大谷。(C)Getty Imagesレギュラーシーズンもまもなく佳境を迎え、大谷翔平（ドジャース）に対する注目度は、より一層、高まっている。現地時間9月18日、敵地マイアミで行われたマーリンズ戦に大谷は「1番・指名打者（DH）」で先発出場。初回の第1打席に左前安打で出塁すると、すかさず二盗を成功。デーブ・ロバーツ監督が現役時代に記録した49盗塁に到達。大台の50盗塁まで