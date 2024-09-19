〈東海道でも東北でも山陽でもなく…新幹線で初めての自動運転が「上越新幹線」だった“納得の理由”とは〉から続く JR東日本が上越新幹線の「ドライバレス運転」と「無人運転」の導入スケジュールを発表したことで、にわかに鉄道の運転士の仕事に注目が集まっている。【写真】JR東海が開発中の自動運転制御はこんなにも複雑だが…「乗った新幹線が無人だった」という日も遠くない？しかし実は、「自動運転」は地下鉄や大