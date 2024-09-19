タレントの安田美沙子（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショット写真を披露した。安田は「ずっと素敵な田丸さんに、お会いできました」と報告。女優の田丸麻紀との2ショット写真を公開し、「綺麗なのに、関西弁で気さくにお話ししてくれて。。」と伝えた。そして「優しいし、おもしろいし、男の子2人ママが共通で、質問しまくりな先輩ママです」と投稿。「楽しい時間を、ありがとうございましたっ