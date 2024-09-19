トータルゴルフフィットネス 管理栄養士の中島です。今回は秋のラウンド中、捕食やおやつにおすすめな『干し芋』について、その魅力をご説明します！干し芋は、さつまいもを蒸し、切り分けてから乾燥させて加工します。よって、原材料はさつまいものみとシンプルな食品です。ドーナツなどのお菓子と比べて、素材のみの甘さがあり、少量で食べ応えがあります。原料となるさつまいもは今から収穫され、保管することで甘みが増しま