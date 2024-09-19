2024年9月10日、JR東日本は上越新幹線の「ドライバレス運転」と「無人運転」の導入スケジュールを発表した。2021年にE7系車両を使って、新潟駅〜新潟新幹線車両センターの回送列車で自動運転の試験を実施しており、2030年までに東京駅〜新潟駅間の「ドライバレス運転」を目指すと発表していた。【写真】JR東日本は新幹線の自動運転をここまで綿密に計画している。「乗った新幹線が無人だった」という日も遠くないかも？北陸新