オンラインカジノの運営元と契約を結んだうえ、動画投稿サイトでカジノの宣伝や勧誘を行い、賭博をするのを手助けしたとして、34歳の女が逮捕されました。警察によりますと、常習賭博ほう助の疑いで逮捕された伊達智美容疑者は、動画投稿サイトでオンラインカジノの宣伝や勧誘を行い、吉田貴寛容疑者が複数回、オンラインカジノで賭博をするのを手助けした疑いがもたれています。伊達容疑者は海外のオンラインカジノの宣伝を行う、