VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する「弦月藤士郎」「長尾景」「甲斐田晴」そんな3人が組むユニット「VΔLZ(ヴァルツ)」がLIVE TOUR 2024「三華の樂」の皮切りとなるKT Zepp Yokohama公演を9月14日に開催した。 LIVE TOUR 2024「三華の樂」を開催したVΔLZこの日のライブはツアータイトルでもある1stミニアルバム「三華の樂」より「黎明の轍」でスタート。この曲はYouTubeで公開中のドラマ「桜魔大戦譚〜