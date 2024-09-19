元ＮＭＢ４８で現在はＡＢＥＭＡのアナウンサーを務める瀧山あかね（３０）が１７日に、自身のインスタグラムを更新。ＪＫ制服風衣装のショットを披露した。瀧山はインスタグラムで「今日もお疲れ様でした慣れないけれど、とっても可愛い制服」とし、自身が出演しているＡＢＥＭＡのバラエティー番組「チャンス学校チェンジ科」での衣装を身にまとった写真を投稿。白のワイシャツにベスト、チェックの超ミニスカートという女