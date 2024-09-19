日本プロフェッショナル野球組織（ＮＰＢ）は１９日、公正取引委員会から警告を受けた件について、公式ホームページで説明した。ＮＰＢは組織の構成員である球団に対し、選手契約交渉の選手代理人とする者について、弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）の規定による弁護士とした上で、各球団に所属する選手が、既に他の選手の選手代理人となっている者を選任することを認めないようにさせていた。これが独占禁止法に違反す