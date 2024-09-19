前大阪府府知事の松井一郎氏が１９日、読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に出演。パワハラ疑惑にもとづき、百条委員会などで追及を受けている斎藤元彦兵庫県知事が県議会から不信任案を提出されたことについて語った。松井氏は「今回の件について、斎藤さんの言い分と議会、百条委員会で追及している言い分と、見解の相違でどちらが事実かはっきりしていない」と確認。「そんな中で、斎藤さんが県政を前に進めたいと言