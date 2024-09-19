国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は16位で、前回から2つランクアップした。FIFAワールドカップ26アジア最終予選（3次予選）が今月から始まり、第1節中国戦（⚪︎7−0）、第2節バーレーン戦（⚪︎5−0）と最初の2試合で、ともに大勝した日本代表。前回のFIFAランキングから2つ順位を上げ、16位にランクイン。アジア勢トップの座も死守となった。その他、1位アル