現地９月17日に開催されたラ・リーガの第７節（先行分）で、久保建英が所属するレアル・ソシエダは浅野拓磨が加入したマジョルカとアウェーで対戦。０−１で敗れている。前節から中２日ということもあってか、この一戦で久保はベンチスタート。ただ、前半に攻撃の形を作れず、後半頭からセルヒオ・ゴメスに代わって右ウイングに投入された。そのS・ゴメスはソシエダの地元紙『Noticias de Gipuzkoa』の採点でなんと10点満点