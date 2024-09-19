NTTドコモとマネックス証券は、dアカウントとマネックス証券の証券口座の連携を9月27日18時から始める。 マネックス証券の証券総合取引口座とdアカウントの連携により、投資信託の保有でdポイントが貯まるほか、ポイントでの投資信託の購入が可能になる。すでにマネックスポイントを保有している場合、アカウント連携後はすべてdポイントに変換される。ポイントは期間・用途限定。投資信託の購入では、1カ月につき5万ポイ