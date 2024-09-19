LINEヤフーは、「PayPayお買い得市」を実施する。期間は10月1日～31日まで。対象商品と対象店舗は、10月1日に掲載予定のキャンペーンサイトで発表される。 キャンペーン期間中、対象店舗で対象商品をPayPayで購入すると、最大30％のPayPayポイントが12月末に付与される。付与上限は1ブランドあたり最大2000円相当。